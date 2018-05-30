Сбиса: во втором матче серии «Вегасу» нужно отойти от стиля «бей-беги»

Защитник «Вегас Голден Найтс» Лука Сбиса прокомментировал ход финальной серии плей-офф Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз», в которой его команда ведёт со счётом 1-0.

«Не ожидал, что в первом матче серии игра будет идти на встречных курсах. Это не совсем наша игра. «Бей-беги» — не наш стиль. Мы всегда заботимся об обороне и цепляемся за шансы впереди. Во втором матче серии к этому надо вернуться», — приводит слова защитника официальный сайт НХЛ.



Второй матч финальной серии НХЛ состоится в ночь с 30 на 31 мая. Начало встречи запланировано на 3:00 мск.