«Вегас» — «Вашингтон»: составы команд на второй матч финала Кубка Стэнли-2018

Стали известны составы команд на второй матч финальной серии Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз» (1-0 в серии). Начало встречи— в 03:00 по московскому времени.

Турнирная сетка и календарь финальной серии плей-офф НХЛ

По сравнению с первым матчем серии главный тренер хозяев Жерар Галлан произвёл одну перестановку в сочетаниях. Крайние нападающие Дэвид Перрон и Алекс Тач поменялись местами во втором и третьем звеньях соответственно. Главный тренер гостей Барри Тротц изменений не произвёл.

«Вегас»:

Флёри;

Макнэбб — Шмидт, Маршессо — Карлссон — Смит,

Энгелланд — Теодор, Перрон— Хаула — Нил,

Миллер — Сбиса, Тач— Икин — Карпентер,

Носек — Белльмар — Ривз.

«Вашингтон»:

Холтби.

Кемпны — Карлсон, Овечкин — Кузнецов — Уилсон;

Орлов — Нисканен, Врана — Бекстрём — Оши;

Орпик — Юус, Бураковски — Эллер — Коннолли;

Стивенсон — Бигл — Смит-Пелли.