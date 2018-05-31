«Вегас» — «Вашингтон»: составы команд на второй матч финала Кубка Стэнли-2018

Стали известны составы команд на второй матч финальной серии Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз» (1-0 в серии). Начало встречи— в 03:00 по московскому времени.
Турнирная сетка и календарь финальной серии плей-офф НХЛ
По сравнению с первым матчем серии главный тренер хозяев Жерар Галлан произвёл одну перестановку в сочетаниях. Крайние нападающие Дэвид Перрон и Алекс Тач поменялись местами во втором и третьем звеньях соответственно. Главный тренер гостей Барри Тротц изменений не произвёл.
«Вегас»:
Флёри;
Макнэбб — Шмидт, Маршессо — Карлссон — Смит,
Энгелланд — Теодор, Перрон— Хаула — Нил,
Миллер — Сбиса, Тач— Икин — Карпентер,
Носек — Белльмар — Ривз.
«Вашингтон»:
Холтби.
Кемпны — Карлсон, Овечкин — Кузнецов — Уилсон;
Орлов — Нисканен, Врана — Бекстрём — Оши;
Орпик — Юус, Бураковски — Эллер — Коннолли;
Стивенсон — Бигл — Смит-Пелли.