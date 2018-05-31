«Вегас» — «Вашингтон»: форвард гостей Ларс Эллер сравнял счёт в матче

В Парадайсе проходит первый период второго матча финальной серии Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз» (1:1, 1-0). Счёт в матче сравнял нападающий гостей Ларс Эллер.

Турнирная сетка и календарь финальной серии плей-офф НХЛ

Хоккеист отличился на 18-й минуте встречи. Для датского форварда эта шайба стала шестой в нынешнем плей-офф. В роли ассистентов выступили защитник Михал Кемпны (третья голевая передача в плей-офф) и нападающий Андре Бураковски (вторая голевая передача). Команды в этот момент играли в формате «4 на 4».

Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».