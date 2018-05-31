Пресс-служба «Вашингтона»: Кузнецов может не вернуться на лёд во втором матче

В Парадайсе продолжается первый период второго матча финальной серии Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз» (1:1, 1-0). Счёт в матче сравнял нападающий гостей Ларс Эллер.

На данный момент в матче не принимает участия российский форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов. Пресс-служба «Вашингтона» заявила, что Кузнецов может не вернуться на лёд до конца встречи из-за травмы верхней части тела.

Уроженец Челябинска пропустил силовой приём в исполнении защитника «рыцарей» Брэйдена Макнэбба и ушёл в раздевалку из-за проблем с рукой. Эпизод произошёл за пять минут до конца первого периода.