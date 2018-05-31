«Вегас» — «Вашингтон»: Александр Овечкин забросил 13-ю шайбу в плей-офф

В Парадайсе проходит второй период второго матча финальной серии Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз» (1:2, 1-0). Гости вышли вперёд после точного броска капитана команды Александра Овечкина.

Турнирная сетка и календарь финальной серии плей-офф НХЛ

Хоккеист отличился на 26-й минуте встречи. Для российского форварда эта шайба стала 13-й в нынешнем плей-офф. В роли ассистентов выступили нападающие Ларс Эллер (10-я голевая передача в плей-офф) и Никлас Бекстрём (14-я голевая передача). Команды в этот момент играли в формате «5 на 4».

Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».