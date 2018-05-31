«Вегас» — «Вашингтон»: защитник «рыцарей» Ши Теодор сделал счёт 2:3

В Парадайсе проходит второй период второго матча финальной серии Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз» (2:3, 1-0). Хозяева сократили разницу в счёте после точного броска защитника Ши Теодора.

Турнирная сетка и календарь финальной серии плей-офф НХЛ

Хоккеист отличился на 38-й минуте встречи. Для защитника эта шайба стала третьей в нынешнем плей-офф. В роли ассистентов выступили нападающие Райлли Смит (16-я голевая передача в плей-офф) и Вильям Карлссон (восьмая). Команды в этот момент играли в формате «5 на 4» после удаления Ти Джея Оши.

Видео гола также можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.