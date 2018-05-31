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«Вашингтон» победил «Вегас» во второй игре финала Кубка Стэнли, счёт в серии 1-1

«Вашингтон» победил «Вегас» во второй игре финала Кубка Стэнли, счёт в серии 1-1
Хоккей / НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Вегас Голден Найтс» во втором матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года. Матч, проходивший в Парадайсе, завершился со счётом 3:2 в пользу гостей. Счёт в серии стал 1-1.

Счёт открыл нападающий хозяев Джеймс Нил на восьмой минуте стартового отрезка. Ещё до перерыва нападающий гостей Ларс Эллер восстановил равновесие. В начале второго периода капитан «столичных» Александр Овечкин реализовал большинство и вывел свою команду вперёд. Спустя четыре минуты защитник гостей Брукс Орпик увеличил отрыв «Кэпиталз» до двух шайб. Американский хоккеист отличился впервые с февраля 2016 года. Защитник «рыцарей» Ши Теодор на 38-й минуте реализовал большинство и сделал счёт 2:3, однако спасти игру хозяевам в итоге так и не удалось.

НХЛ - плей-офф. Кубок Стэнли. 2-й матч
31 мая 2018, четверг. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
2 : 3
1:1, 1:2, 0:0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 – Нил (Сбиса, Миллер) – 07:58 (5x5), 1:1 – Эллер (Кемпны, Бураковски) – 17:27 (4x4), 1:2 – Овечкин (Эллер, Бекстрём) – 25:38 (5x4), 1:3 – Орпик (Эллер, Бураковски) – 29:41 (5x5), 2:3 – Теодор (Смит, Карлссон) – 37:47 (5x4)

Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов получил травму за пять минут до конца первого периода в результате силового приёма защитника «Вегаса» Брэйдена Макнебба и был вынужден досрочно завершить матч из-за травмы верхней части тела.

Кузнецов досрочно завершил первый период после пропущенного силового приёма
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