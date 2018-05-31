Реакция Александра Овечкина на невероятную игру голкипера Брэйдена Холтби

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Вегас Голден Найтс» во втором матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года. Матч, проходивший в Парадайсе, завершился со счётом 3:2 в пользу гостей. Счёт в серии 1-1.

Ключевым эпизодом встречи стал сейв канадского голкипера «Вашингтона» Брэйдена Холтби за две минуты до конца третьего периода. Нападающий «Вегаса» Алекс Так расстреливал уже пустые ворота, однако Холтби удалось клюшкой преградить шайбе путь в ворота. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин закрыл лицо руками, увидев невероятное спасение своего голкипера.

Реакцию капитана «Кэпиталз» можно посмотреть в «твиттере» NHL GIFs.