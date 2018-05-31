«Вашингтон» впервые в своей истории победил в матче финала Кубка Стэнли

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Вегас Голден Найтс» во втором матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года. Матч, проходивший в Парадайсе, завершился со счётом 3:2 в пользу гостей. Счёт в серии 1-1.

Турнирная сетка и календарь финальной серии плей-офф НХЛ

«Вашингтон» впервые в своей истории победил в матче финала Кубка Стэнли. «Кэпиталз» всего во второй раз сумели пробиться в решающую серию. Впервые это случилось в сезоне-1997/98. Тогда «Вашингтон» всухую проиграл финальную серию «Детройт Ред Уингз» — 0-4.

Третий матч финала Кубка Стэнли-2018 состоится в столице США в ночь на 2 июня по московскому времени.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»