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«Вегас» — «Вашингтон»: определены три главные звезды второго матча финала

«Вегас» — «Вашингтон»: определены три главные звезды второго матча финала
Хоккей / НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Вегас Голден Найтс» во втором матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года. Матч, проходивший в Парадайсе, завершился со счётом 3:2 в пользу гостей. Счёт в серии 1-1.

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Главной звездой матча стал канадский голкипер «Вашингтона» Брэйден Холтби, отразивший 37 из 39 бросков.

Второй звездой встречи признан датский нападающий «столичных» Ларс Эллер, забросивший шайбу и сделавший две результативные передачи.

Тройку лучших замкнул форвард «Вегаса» Джеймс Нил, открывший счёт во встрече.

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