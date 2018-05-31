«Вегас» — «Вашингтон»: определены три главные звезды второго матча финала

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Вегас Голден Найтс» во втором матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года. Матч, проходивший в Парадайсе, завершился со счётом 3:2 в пользу гостей. Счёт в серии 1-1.

Турнирная сетка и календарь финальной серии плей-офф НХЛ

Главной звездой матча стал канадский голкипер «Вашингтона» Брэйден Холтби, отразивший 37 из 39 бросков.

Второй звездой встречи признан датский нападающий «столичных» Ларс Эллер, забросивший шайбу и сделавший две результативные передачи.

Тройку лучших замкнул форвард «Вегаса» Джеймс Нил, открывший счёт во встрече.