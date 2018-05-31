Эллер — о сейве Холтби: такое не должно быть возможным!

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ларс Эллер прокомментировал победу над «Вегас Голден Найтс» (3:2, 1-1) во втором матче финала Кубка Стэнли.

«Всё было лучше. Мы смогли сдержать их скорость, не дать быстро перемещать шайбу. Сейв Холтби? Такое не должно быть возможным! Странный отскок от бортов, который они не заслуживали, и Холтби вытаскивает шайбу из пустых ворот.

Каждый раз, когда мы сталкиваемся с трудностями – проигрываем или теряем игроков, мы отвечаем. Чем больше я провожу времени на льду, тем лучше себя чувствую», — сказал Эллер в эфире NBCSN.

Видео момента также можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.