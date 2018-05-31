Овечкину остался один гол до повторения клубного рекорда 28-летней давности

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Вегас Голден Найтс» во втором матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года. Матч, проходивший в Парадайсе, завершился со счётом 3:2 в пользу гостей. Счёт в серии 1-1.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой. В нынешнем розыгрыше на счету российского форварда стало 24 (13+11) очка в 21 матче. Он занимает второе место в списке бомбардиров плей-офф, уступая только Евгению Кузнецову.

Овечкин вплотную приблизился к многолетнему рекорду «Кэпиталз» – в 1990 году Джон Дрюс забил в одном плей-офф 14 голов.

Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».