Овечкину остался один гол до повторения клубного рекорда 28-летней давности

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Вегас Голден Найтс» во втором матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года. Матч, проходивший в Парадайсе, завершился со счётом 3:2 в пользу гостей. Счёт в серии 1-1.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой. В нынешнем розыгрыше на счету российского форварда стало 24 (13+11) очка в 21 матче. Он занимает второе место в списке бомбардиров плей-офф, уступая только Евгению Кузнецову.
Овечкин вплотную приблизился к многолетнему рекорду «Кэпиталз» – в 1990 году Джон Дрюс забил в одном плей-офф 14 голов.
Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».
Овечкин впервые забил в финале! «Вашингтон» победил и потерял Кузнецова
Первая победа в финале Кубка Стэнли стоила «Вашингтону» очень дорого.