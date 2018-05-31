Овечкин: спасибо господу, что Холтби наш вратарь

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал итоги второго матча финала Кубка Стэнли-2018, в котором его команда в гостях обыграла «Вегас Голден Найтс» (3:2) и сравняла счёт в серии (1-1).

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«Мы играли в умный хоккей, действовали жёстко и с полной отдачей. А Холтби делал невероятные сейвы. Спасибо господу, что он наш вратарь. По ходу матча мы потеряли Кузнецова, но здорово сыграл Ларс Эллер, это наше секретное оружие», — приводит слова Овечкина корреспондент Washington Post Изабель Хуршудян.

Видео сейва Холтби также можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.