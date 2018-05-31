Североамериканский журналист — о первом голе «Вегаса»: грубейшая ошибка Орлова

Обозреватель The Hockey News Кен Кэмпбелл разобрал эпизод с первым голом «Вегас Голден Найтс» во втором матче финала Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (2:3, 1-1).

«У «столичных» не будет ни малейшего шанса взять Кубок Стэнли, если защитники и вратарь команды будут действовать подобный образом. Орлов допустил грубую ошибку, Холтби пропустил бросок, который вполне по силам было отразить», — сказал Кэмпбелл.

Гол также можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

Отметим, что североамериканский журналист дал оценку действиям Холтби до его спасения в концовке третьего периода.