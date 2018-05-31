Овечкин — о травме Кузнецова: думаю, что с ним всё будет в порядке

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал травму одноклубника Евгения Кузнецова, который в первом периоде второго матча финала Кубка Стэнли-2018 травмировал руку и не смог доиграть встречу.

«Думаю, что с Кузнецовым всё будет в порядке», — приводит слова Овечкина корреспондент Washington Post Изабель Хуршудян.

При этом, главный тренер «Вашингтона» Барри Тротц отметил, что новостей о состоянии Кузнецова пока нет и степень серьёзности травмы не известна. Одноклубник Кузнецова Ларс Эллер также сказал, что у него нет новой информации о здоровье Кузнецова.

Видео момента можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.