«Вегас» – «Вашингтон» – 2:3 – видеообзор финального матча Кубка Стэнли — 2018

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Вегас Голден Найтс» во втором матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года. Матч, проходивший в Парадайсе, завершился со счётом 3:2 в пользу гостей. Счёт в серии стал 1-1.

Счёт открыл нападающий хозяев Джеймс Нил на восьмой минуте стартового отрезка. Ещё до перерыва нападающий гостей Ларс Эллер восстановил равновесие. В начале второго периода капитан «столичных» Александр Овечкин реализовал большинство и вывел свою команду вперёд. Спустя четыре минуты защитник гостей Брукс Орпик увеличил отрыв «Кэпиталз» до двух шайб. Американский хоккеист отличился впервые с февраля 2016 года. Защитник «рыцарей» Ши Теодор на 38-й минуте реализовал большинство и сделал счёт 2:3, однако спасти игру хозяевам в итоге так и не удалось.

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