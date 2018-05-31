Была ли травма Евгения Кузнецова результатом грубой игры «Вегаса»?

Лучший бомбардир плей-офф 2018 года нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов досрочно завершил второй матч финала Кубка Стэнли 2018 года с «Вегас Голден Найтс» (3:2, 1-1 в серии). Российский форвард повредил плечо в концовке первого периода в результате силового приёма защитника «рыцарей» Брейдена Макнэбба. Главные арбитры матча Келли Сазерлэнд и Крис Руни не зафиксировали нарушения правил, а главный тренер «Кэпиталз» Барри Тротц назвал приём Макнэбба сомнительным.

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«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: "Была ли травма Кузнецова результатом грубой игры «Вегаса»?"

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Видео момента также можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.