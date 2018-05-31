Бекстрём — о сейве Холтби: сначала я подумал «О, нет», потом — «О, да»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём после победы над «Вегас Голден Найтс» (3:2, 1-1) во втором матче финала Кубка Стэнли прокомментировал невероятный сейв голкипера «столичных» Брэйдена Холтби за две минуты до окончания третьего периода.

«Если быть честным, то сначала я подумал: "О, нет". Мне казалось, что шайба уже в воротах. Но когда Брэйден сделал это, я подумал: "О, да". Это был важный сейв в нужное время. Нам действительно нужен был этот сейв, и Брэйден сделал его для нас», — приводит слова Бекстрёма журналист Las Vegas Review-Journal Стив Карп.

Видео момента также можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.