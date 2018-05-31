NBC Sports: реакция болельщика «Вашингтона» на лучший сейв в истории хоккея

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Вегас Голден Найтс» во втором матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года. Матч, проходивший в Парадайсе, завершился со счётом 3:2 в пользу гостей. Счёт в серии 1-1.

Ключевым эпизодом встречи стал сейв канадского голкипера «Вашингтона» Брэйдена Холтби за две минуты до конца третьего периода. Нападающий «Вегаса» Алекс Так расстреливал уже пустые ворота, однако Холтби удалось клюшкой преградить шайбе путь в ворота.

NBC Sports Capitals в своём «твиттере» опубликовал видео реакции болельщика «Кэпиталз» на спасение Холтби. «Этот парень только что увидел лучший сейв в истории хоккея», — написано в «твиттере» издания.

Видео также можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

Видео спасения Холтби также можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.