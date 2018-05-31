Бекстрём: кажется, Эллер особенно уверен в себе, когда нет меня или Кузнецова

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём после победы над «Вегас Голден Найтс» (3:2, 1-1) во втором матче финала Кубка Стэнли прокомментировал игру своего одноклубника Ларса Эллера, набравшего 3 (1+2) очка.

«Кажется, Эллер становится особенно уверенным в себе, когда нет меня или Кузнецова. Он уверенно играет с шайбой и умеет её разыгрывать. Кузнецов – наш лучший игрок в этом плей-офф. Это тяжёлая потеря. Посмотрим, что будет дальше», — цитирует Бекстрёма Washington Post.

Датский форвард заменял травмированного Бекстрёма во втором звене «Кэпиталз» в полуфинальной серии с «Тампа-Бэй Лайтнинг», тогда он набрал 5 (2+3) очков в 3 матчах.