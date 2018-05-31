Оши — о сейве Холтби: я был уставший как собака, поэтому даже не мог орать

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши после победы над «Вегас Голден Найтс» (3:2, 1-1) во втором матче финала Кубка Стэнли прокомментировал невероятный сейв голкипера «столичных» Брэйдена Холтби за две минуты до окончания третьего периода.

«Я сидел на скамейке уставший как собака, когда это случилось, так что даже не мог особо орать. Стал бить клюшкой по борту изо всех сил. Это было из ряда вон. Уверен, НХЛ должна включить этот сейв в топ-10. Это невероятно. Мы постоянно видим подобное на тренировках и в играх. Брэйден показал полное отчаяние в этом сейве. Даже нечестно, что мы ждём от него такого, но он великолепный вратарь и сегодня он без сомнений наш MVP», — цитирует Оши журналист Тарик Эль-Башир.

Видео момента также можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.