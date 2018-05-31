Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

Оши — о сейве Холтби: я был уставший как собака, поэтому даже не мог орать

Оши — о сейве Холтби: я был уставший как собака, поэтому даже не мог орать
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши после победы над «Вегас Голден Найтс» (3:2, 1-1) во втором матче финала Кубка Стэнли прокомментировал невероятный сейв голкипера «столичных» Брэйдена Холтби за две минуты до окончания третьего периода.

«Я сидел на скамейке уставший как собака, когда это случилось, так что даже не мог особо орать. Стал бить клюшкой по борту изо всех сил. Это было из ряда вон. Уверен, НХЛ должна включить этот сейв в топ-10. Это невероятно. Мы постоянно видим подобное на тренировках и в играх. Брэйден показал полное отчаяние в этом сейве. Даже нечестно, что мы ждём от него такого, но он великолепный вратарь и сегодня он без сомнений наш MVP», — цитирует Оши журналист Тарик Эль-Башир.

Видео момента также можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Овечкин впервые забил в финале! «Вашингтон» победил и потерял Кузнецова
Первая победа в финале Кубка Стэнли стоила «Вашингтону» очень дорого.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент