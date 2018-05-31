Тротц о травме Кузнецова: команда сплотилась, это может быть переломным моментом

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц прокомментировал победу над «Вегас Голден Найтс» (3:2, 1-1) во втором матче финала Кубка Стэнли 2018 года.

«Мы потеряли одного из лучших игроков из-за сомнительного силового приёма, и лига рассмотрит этот эпизод. Но «скамейка» сплотилась, это мобилизовало ребят. Это может быть переломным моментом для нас. Эллер хороший игрок, и он не боится брать на себя ответственность. Он использует такие возможности, чтобы показать, на что он способен», — цитирует Тротца Washington Post.

Видео момента можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.