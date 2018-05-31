Галлан: «Вегас» заслужил победу, но бесподобный Холтби украл для них игру

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Жерар Галлан после поражения от «Вашингтон Кэпиталз» (2:3, 1-1) во втором матче финала Кубка Стэнли 2018 года высоко оценил действия голкипера «столичных» Брэйдена Холтби. Канадский вратарь отразил 37 бросков.
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«Считаю, что сегодня мы заслужили победу. Мы создали достаточно моментов, но их вратарь был бесподобен. Сегодня он украл для них игру», — цитирует Галлана официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
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