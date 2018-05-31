Бураковски: Кузнецов — невероятный хоккеист, «Вашингтону» не хватает его на льду

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Андре Бураковски прокомментировал травму одноклубника Евгения Кузнецова, который в первом периоде второго матча финала Кубка Стэнли-2018 с «Вегас Голден Найтс» (3:2, 1-1) травмировал руку и не смог доиграть встречу.

«Большое самопожертвование от всех игроков. Когда травмировался Кузнецов, прибавить сумел каждый. Мы не паниковали, напротив, фокусировались на каждой смене и играли просто. Очевидно, что Кузнецов ключевой игрок команды. Это невероятный хоккеист, которого нам не хватает на льду, но другие парни проделали очень и очень хорошую работу», — цитирует Бураковски официальный сайт НХЛ.

Видео момента можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

На момент получения травмы результативная серия Кузнецова составляла 11 матчей. Он продолжает оставаться лучшим бомбардиром нынешнего плей-офф, имея на своём счету 25 (11+14) очков в 21 игре.