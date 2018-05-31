Марк-Андре Флёри пошутил над Александром Овечкиным на предматчевой раскатке

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Вегас Голден Найтс» во втором матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года. Матч, проходивший в Парадайсе, завершился со счётом 3:2 в пользу гостей. Счёт в серии 1-1.

Турнирная сетка и календарь финальной серии плей-офф НХЛ

Перед матчем любопытный эпизод произошёл с участием главных звёзд команд — капитана «Вашингтона» Александра Овечкина и голкипер «Вегаса» Марка-Андре Флёри. Российский форвард стоял у бортика своей команды и брызгал водой на лёд. Это заметил канадский вратарь и демонстративно повторил действия Овечкина. Капитан «Вашингтона» сначала не отреагировал на действия Флёри, однако затем совершил движение коньком в сторону Флёри. Согласно неписанным правилам хоккея во время раскатки нельзя заезжать коньком на чужую половину льда. Таким образом, лидеры команды обменялись подколами в адрес друг друга.

Видео момента можно посмотреть на официальном канале НХЛ в YouTube.