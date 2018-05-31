Россияне в плей-офф НХЛ: Овечкин забил, Кузнецов травмировался, Орлов «минуснул»

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Вегас Голден Найтс» во втором матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года. Матч, проходивший в Парадайсе, завершился со счётом 3:2 в пользу гостей. Счёт в серии 1-1.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин впервые в карьере забросил шайбу в финале Кубка Стэнли. Российский форвард набрал 24 (13+11)-е очко в нынешнем плей-офф и до минимума (до одного очка) сократил отставание от Евгения Кузнецова в гонке бомбардиров. Для центрального форварда «столичных» матч сложился неудачным образом. Кузнецов угодил под силовой приём защитника «рыцарей» Брейдена Макнэбба и досрочно завершил встречу. Неудачным образом сложилась игра и для защитника «Кэпиталз» Дмитрия Орлова. Он стал единственным игроком в команде с отрицательным показателем полезности и попал под шквал критики со стороны североамериканских журналистов.

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Счёт в серии Овечкин (н) «Вашингтон» 1+0 0 0 3 5 1 - 17.16 1-1 Кузнецов (н) «Вашингтон» 0+0 0 0 0 1 0 50% 04.26 1-1 Орлов (з) «Вашингтон» 0+0 -1 0 2 0 1 - 22.10 1-1