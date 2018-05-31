Россияне в плей-офф НХЛ: Овечкин забил, Кузнецов травмировался, Орлов «минуснул»

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Вегас Голден Найтс» во втором матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года. Матч, проходивший в Парадайсе, завершился со счётом 3:2 в пользу гостей. Счёт в серии 1-1.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин впервые в карьере забросил шайбу в финале Кубка Стэнли. Российский форвард набрал 24 (13+11)-е очко в нынешнем плей-офф и до минимума (до одного очка) сократил отставание от Евгения Кузнецова в гонке бомбардиров. Для центрального форварда «столичных» матч сложился неудачным образом. Кузнецов угодил под силовой приём защитника «рыцарей» Брейдена Макнэбба и досрочно завершил встречу. Неудачным образом сложилась игра и для защитника «Кэпиталз» Дмитрия Орлова. Он стал единственным игроком в команде с отрицательным показателем полезности и попал под шквал критики со стороны североамериканских журналистов.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Счёт в серии
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|1+0
|0
|0
|3
|5
|1
|-
|17.16
|1-1
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|0
|0
|0
|1
|0
|50%
|04.26
|1-1
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|-1
|0
|2
|0
|1
|-
|22.10
|1-1