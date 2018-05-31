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Россияне в плей-офф НХЛ: Овечкин забил, Кузнецов травмировался, Орлов «минуснул»

Россияне в плей-офф НХЛ: Овечкин забил, Кузнецов травмировался, Орлов «минуснул»
Хоккей / НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Вегас Голден Найтс» во втором матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года. Матч, проходивший в Парадайсе, завершился со счётом 3:2 в пользу гостей. Счёт в серии 1-1.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин впервые в карьере забросил шайбу в финале Кубка Стэнли. Российский форвард набрал 24 (13+11)-е очко в нынешнем плей-офф и до минимума (до одного очка) сократил отставание от Евгения Кузнецова в гонке бомбардиров. Для центрального форварда «столичных» матч сложился неудачным образом. Кузнецов угодил под силовой приём защитника «рыцарей» Брейдена Макнэбба и досрочно завершил встречу. Неудачным образом сложилась игра и для защитника «Кэпиталз» Дмитрия Орлова. Он стал единственным игроком в команде с отрицательным показателем полезности и попал под шквал критики со стороны североамериканских журналистов.

ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремяСчёт в серии
Овечкин (н)«Вашингтон»1+000351-17.161-1
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+00001050%04.261-1
Орлов (з)«Вашингтон»0+0-10201-22.101-1
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