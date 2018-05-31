Холтби — о своём невероятном сейве: это хоккей. Иногда такое случается

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби прокомментировал победу над «Вегас Голден Найтс» (3:2, 1-1) во втором матче финала Кубка Стэнли.

«В прошлой игре несколько рикошетов сложились не в нашу пользу, но если ты будешь продолжать делать правильные вещи, то когда-нибудь всё сложится в твою пользу. Мы очень хорошо действуем в защите в меньшинстве. Ребята бьются на льду. Именно игра в меньшинстве в начале третьего периода стала ключевым фактором. Мой сейв? Это хоккей. Иногда такое случается», — сказал Холтби на послематчевой пресс-конференции.

Видео момента также можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.