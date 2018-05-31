Немировски: Волченков — второй вратарь на льду и отличный пример для подражания

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал заключение контракта с защитником Антоном Волченковым.

«Антон – это настоящий боец и отличный пример для подражания всей команде: как молодым, так и старшим хоккеистам. Он лидер и на льду, и в раздевалке, а его богатый опыт выступлений в НХЛ очень поможет «Торпедо».

Волченков – невероятно самоотверженный хоккеист, который всегда с полной самоотдачей бьётся за команду. То количество бросков, которые он принимает на себя, позволяет называть его не только защитником, но и вторым вратарем на льду. Уверен, что его приход принесёт огромную пользу «Торпедо»!, — приводит слова Немировски официальная страница «Торпедо» в «ВКонтакте».