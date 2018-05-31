Резников утверждён гендиректором «Лады», Вайсфельд был кандидатом

Как стало известно «Чемпионату», Виктор Резников утверждён в должности генерального директора «Лады». На этом посту он сменил Владимира Вдовина. Ранее «Чемпионат» сообщал, что Резников назначен на должность исполняющего обязанности сроком на три месяца. По нашей информации, на эту должность также рассматривались Александр Чеботарёв, Олег Кофтун и Леонид Вайсфельд.

Резников в сезоне-2016/17 являлся генеральным директором клуба ВХЛ ХК «ЦСК ВВС». Ранее он являлся руководителем спортивного комплекса (плавательного) филиала ЦСКА (ЦСК ВВС, Самара).

«Лада» решением совета директоров Континентальной хоккейной лиги была исключена из состава участников лиги. Следующий сезон клуб из Тольятти проведёт в ВХЛ.

Также сегодня, 31 мая, стало известно, что защитник Дмитрий Костромитин останется в клубе ещё на один сезон. В минувшем сезоне защитник в 44 матчах за команду набрал 5 (1+4) очков.