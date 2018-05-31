Обухов покинет «Ак Барс». Свитов, скорее всего, останется в клубе

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов заявил, что нападающий Дмитрий Обухов покинет команду в межсезонье. Обухов провёл в Казани 13 сезонов.

«Уход Токранова и Охтамаа? Это хоккейная жизнь. Всегда кто-то уходит, кто-то приходит. Атте по семейным причинам ушел, Василий решил сменить обстановку после многих лет в «Ак Барсе». Будут замены. Ничего страшного. Будем искать легионера, но мы не торопимся. Остались маленькие штрихи по составу. С 1 июля откроется рынок свободных агентов в Америке. Тогда можно будет вести переговоры.

Обухов? Не могу говорить о том, завершает он карьеру или нет, это личное дело Дмитрия. Может, он продолжить играть. Он способный парень. Но в «Ак Барсе» он не остаётся.

Свитов? Думаю, что он будет в команде. Очень хочется, чтобы он остался», — цитирует Якубова пресс-служба клуба.