Третьяк: ЦСКА всегда был базовой командой — и у нас всегда были победы

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк подвёл итоги юбилейного, 10-го сезона КХЛ.

«Это особый сезон, потому что он и юбилейный, и олимпийский. Очень здорово, что в первый в истории КХЛ юбилей было выиграно олимпийское золото. Это заслуга и нашей федерации, и лиги. КХЛ очень помогла нам в вопросе с календарём турнира, предусмотрев все необходимые окна для должной подготовки сборной к Олимпиаде. Хочется поблагодарить председателя совета директоров КХЛ и СКА Геннадия Тимченко и председателя наблюдательного совета ЦСКА Игоря Сечина, которые собрали такие команды из игроков национальной сборной. Благодаря этому тренерский штаб во главе с Олегом Знарком имел возможность каждодневно работать с большинством кандидатов на поездку в Корею. Особенное спасибо Тимченко, собравшему такую базовую команду.

Нужны ли базовые команды? ЦСКА всегда был базовой командой. И у нас всегда были победы. Так или иначе при такой концепции — с базовым клубом — мы постоянно были первыми», — цитируют Третьяка «Известия».