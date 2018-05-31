Форварда «Ак Барса» Косова остановили за вождение в нетрезвом виде

Форварда «Ак Барса» Ярослава Косова сегодня утром, 31 мая, остановили инспекторы ГИБДД около отеля «Корстон», информирует «Татар-Информ».

Хоккеиста задержали за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Более того, за последний год нападающий второй раз попадается на этом нарушении, сообщает издание со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Напомним, накануне в Казани прошло чествование хоккеистов «Ак Барса». Торжественный приём прошёл в Казанском кремле, а участие в нём приняли все хоккеисты (за исключением трёх игроков), а также тренеры и руководители клуба.