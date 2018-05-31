«Ак Барс» осудил поведение Косова, пойманного за рулём в нетрезвом виде

Хоккейный клуб «Ак Барс» выступил с заявлением по поводу нападающего команды Ярослава Косова, пойманного за рулём в нетрезвом виде.

«В ночь на 31 мая нападающий «Ак Барса» Ярослав Косов был задержан сотрудниками ГИБДД МВД по РТ. На месте был составлен протокол об отстранении игрока от управления транспортными средством. Хоккейный клуб «Ак Барс» заявляет, что осуждает поведение игрока, повлекшее подобные последствия.

Профессиональные спортсмены должны быть примером для подражания и с честью нести звание игрока татарстанского клуба. Помимо административных мер к Ярославу Косову будут применены дисциплинарные санкции в соответствии с внутренними правилами ХК «Ак Барс», — сообщается в заявлении клуба.