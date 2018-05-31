Защитник Илья Хохлов подписал контракт с минским "Динамо", информирует "твиттер" KHL Media Team. 23-летний хоккеист заключил соглашение на один сезон.



В чемпионате-2017/18 хоккеист выступал за ХК "Сочи" и омский "Авангард". В регулярном чемпионате Хохлов провёл 43 встречи, отметившись 14 (5+9) очками при показателе полезности "+7" и 30 минутах штрафа. В плей-офф защитник сыграл два матча, не сумев записать в актив результативные действия.

10 новых имён КХЛ. Уже завтра они могут зажечь Француз, британец и несостоявшийся «новый Дацюк». Они не играли в КХЛ, но могут стать звёздами.

Хоккейное сообщество "Чемпионата" в социальной сети "ВКонтакте"