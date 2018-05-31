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Варнаков: расставание с «Торпедо» было вынужденным, рад вернуться в родной клуб

Варнаков: расставание с «Торпедо» было вынужденным, рад вернуться в родной клуб
Хоккей / КХЛ

Нападающий Михаил Варнаков прокомментировал подписание контракта с нижегородским «Торпедо».

«Будет здорово снова сыграть в форме родного «Торпедо»! Для меня это всегда многое значило! Расставание с клубом, которое было, на тот момент получилось вынужденным. И сейчас я рад, что «Торпедо» вышло со мной на связь, и мы обо всем договорились.

Сейчас уже не терпится начать подготовку к новому сезону в составе «Торпедо». Буду рад снова защищать цвета Нижнего Новгорода. Команда у нас подбирается интересная. Будем стараться радовать болельщиков и двигаться только вперёд», — цитирует форварда официальный сайт клуба.

Нападающий Михаил Варнаков возвращается в «Торпедо»
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