Константин Майоров перешёл в тольяттинскую «Ладу»

Соглашение с «Ладой» сроком на один год подписал нападающий Константин Майоров, информирует официальный сайт тольяттинского клуба. В сезоне-2017/18 30-летний хоккеист играл за ханты-мансийскую «Югру». В 52 матчах регулярного чемпионата КХЛ Майоров набрал 8 (4+4) очков.



Кроме того, пробный контракт заключен с 22-летним вратарем Павлом Быковым, являющимся воспитанником «Лады». Ранее Быков выступал за «Ладью», «Красноярские Рыси», «Сокол» (Красноярск), «Славутич» (Смоленск). Сезон 2017/18 хоккеист пропустил.

10 новых имён КХЛ. Уже завтра они могут зажечь Француз, британец и несостоявшийся «новый Дацюк». Они не играли в КХЛ, но могут стать звёздами.