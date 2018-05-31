Сватковский: «Торпедо» приложило максимум усилий для возвращения Варнакова

И.о. председателя правления хоккейного клуба «Торпедо» Дмитрий Сватковский прокомментировал подписание контракта с нападающим Михаилом Варнаковым.



«Построение команды, опирающейся на своих воспитанников, является одной из главных стратегических задач «Торпедо» на ближайшее будущее. Одним из самых известных нижегородцев, выступающих в КХЛ, является Михаил Варнаков.



Руководство клуба приложило максимум усилий, чтобы вернуть в родную команду Михаила, потому что считаем его возвращение в Нижний Новгород важным событием и для клуба, и для всей армии наших болельщиков. Его опыт пригодится молодой амбициозной команде, которую мы начали строить в этом году.



Я, как и все болельщики, прекрасно помню, сколько непередаваемых эмоций Михаил доставлял трибунам своей игрой. Множество заброшенных шайб, особняком среди которых – хет-трик в ворота московского «Динамо» с Александром Овечкиным в составе, а также финальная точка в седьмой игре серии плей-офф против «Динамо» из Риги – все это было незабываемо! Желаю Михаилу так же часто дарить нижегородским любителям хоккея поводы для радости, как он делал это ранее», — цитирует функционера официальный сайт клуба.

Нападающий Михаил Варнаков возвращается в «Торпедо»