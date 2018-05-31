Александр Елесин подписал контракт с «Локомотивом» на новых условиях

Как стало известно «Чемпионату», защитник ярославского «Локомотива» Александр Елесин переподписал контракт с клубом на новых условиях. Новое соглашение рассчитано до 30 апреля 2019 года. Напомним, ранее несколько североамериканских журналистов сообщали об интересу клубов НХЛ к 22-летнему хоккеисту.



В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/18 защитник принял участие в 32 матчах, записав на свой счёт 8 (4+4) баллов при показателе полезности "+6" и 73 минутах штрафного времени. В плей-офф Елесин в девяти играх отметился одним голом.

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