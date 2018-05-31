Ринат Валиев подписал новый контракт с «Монреалем»

Защитник Ринат Валиев подписал новый контракт с «Монреаль Канадиенс», сообщил агент игрока Дэн Мильштейн. Новое соглашение рассчитано на один год. За основную команду «Монреаля» в сезоне-2017/18 Валиев сыграл два матча, не отметившись результативными баллами. Напомним, права на хоккеиста в КХЛ принадлежат казанскому "Ак Барсу".



"Ринат Валиев продлил контракт с "Монреалем" до конца сезона-2018/19. Возвращение в КХЛ в следующем сезоне не рассматривается", — написал Мильштейн в своём "твиттере".

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