Токранов: КХЛ почти ни в чём не уступает НХЛ, лиги находятся наравне

Защитник СКА Василий Токранов дал оценку прошедшему сезону, в котором он выиграл с «Ак Барсом» Кубок Гагарина.



«В основном сезон прошёл гладко, старались играть стабильно. Да, бывали моменты, когда проигрывали командам, которые должны обыгрывать. Как сказал президент: «Ак Барс» — это команда, которая может у любого выиграть и любому проиграть.



Рустам Минниханов заявил, что КХЛ ничем не хуже НХЛ? В НХЛ я не играл, но у меня есть мечта попробовать там свои силы. Думаю, что эти лиги находятся наравне. Мы им практически ни в чём не уступаем. Если ещё везде сделают одинаковые площадки, то будет намного интереснее. В дальнейшем, если КХЛ и НХЛ захотят провести какой-нибудь турнир и посоревноваться, мы сможем дать достойный отпор любой североамериканской команде»,- сказал Токранов в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

«Я не предатель, переход из «Ак Барса» в СКА – это жизнь и судьба» Откровенное интервью с защитником Василием Токрановым.