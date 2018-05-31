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Маршессо — о травме Кузнецова: отличный силовой приём, хотя им не понравилось

Маршессо — о травме Кузнецова: отличный силовой приём, хотя им не понравилось
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Джонатан Маршессо после второй игры серии плей-офф с «Вашингтон Кэпиталз» (2:3) прокомментировал повреждение форварда «столичных» Евгения Кузнецова. Уроженец Челябинска пропустил силовой приём в исполнении защитника «рыцарей» Брэйдена Макнэбба и ушёл в раздевалку из-за проблем с рукой. Эпизод произошёл за пять минут до конца периода.

"Кузнецов владел шайбой — это во-первых. Во-вторых, Макнэбб провел отличный силовой приём. Безусловно, им не понравилось, что Кузнецова так приложили, но по крайней мере он, повторюсь, владел шайбой", — цитирует игрока официальный сайт лиги.

Видео момента можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

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