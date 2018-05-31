Судья Антонин Ержабек покинет КХЛ и вернётся в Чехию

Арбитр Антонин Ержабек заканчивает работу в Континентальной хоккейной лиге и возвращается в чешский чемпионат, сообщает Hokej. cz. 35-летний Ержабек отработал в КХЛ четыре сезона, несколько раз отработав на финалах Кубка Гагарина. Всего на счету арбитра семь чемпионатов мира и две Олимпиады.



"Длительная работа за границей изменила меня как профессионала и человека, но теперь наступила пора для того, чтобы максимально отдаваться работе в чемпионате Чехии. Моё возвращение домой — новая, значимая и интересная задача", — рассказал арбитр.