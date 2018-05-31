Источник: Ярослав Косов в момент опьянения управлял машиной такси

Нападающий казанского "Ак Барса" Ярослав Косов, который был остановлен за управление автомобилем в нетрезвом виде, управлял машиной такси, сообщает "Татар-информ".



По данным источника, Косов, который ехал в такси с празднования, в какой-то момент предложил водителю поменяться, так как шофер, по его мнению, медленно ехал. Водитель по непонятным пока причинам пустил нетрезвого пассажира за руль.



В пресс-службе МВД факт остановки инспекторами ДПС Косова подтвердили. Сообщили, что протокол в отношении него был составлен за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того протокол о передаче управления автомобилем нетрезвому был составлен и на водителя такси.



Ранее рассказали, что Косов уже был лишен водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Как выяснилось, первый раз пьяным его поймали инспекторы ДПС в Магнитогорске зимой 2015 года. Суд лишил его водительских прав, но самого водительского удостоверения, по данным источника агентства, Косов так и не сдал.

«КХЛ ничем не хуже НХЛ. Даже лучше». Как «Ак Барс» отмечал чемпионство В Казани прошёл чемпионский парад. Довольны остались все.