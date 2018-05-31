«Сент-Луис» подписал контракт с защитником Микколой

Клуб НХЛ «Сент-Луис Блюз» заключил контракт новичка с финским защитником Никко Микколой, информирует официальный "твиттер" клуба. Соглашение с 22-летним хоккеистом подписано на два сезона. Игрок был выбран "блюзменами" на драфте НХЛ-2015 под общим 127-м номером в пятом раунде.



Сезон-2017/18 хоккеист провёл в составе финской "Таппары". В 50 матчах регулярного чемпионата Миккола записал на свой счёт 11 (2+9) очков при показателе полезности "+11", в 16 матчах плей-офф игрок отметился одним голевым пасом.