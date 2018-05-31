Олимпийская сборная России и пять клубов КХЛ сыграют на Sochi Hockey Open

В период с 3 по 8 августа на льду «Большого» пройдет третий открытый хоккейный турнир Sochi Hockey Open.



Вместе с хоккейным клубом «Сочи» за победу в турнире поборется олимпийская сборная России и еще 4 команды КХЛ: финалист «Запада» сезона-2017/18 санкт-петербургский СКА, действующий обладатель Кубка Гагарина казанский «Ак Барс», а также ярославский «Локомотив» и китайский «Куньлунь Ред Стар».



Несмотря на то что количество участников осталось неизменным, на этот раз турнир пройдет в другом формате. Команды сыграют неполный круг, проведя на Sochi Hockey Open по 4 игры. В общей сложности за время турнира болельщики и гости города смогут посмотреть 12 матчей.