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Чиарелли: «Эдмонтон» сделал шаг назад, но не хочет выплёскивать с водой ребёнка

Чиарелли: «Эдмонтон» сделал шаг назад, но не хочет выплёскивать с водой ребёнка
Хоккей / НХЛ

Генеральный менеджер "Эдмонтон Ойлерз" Питер Чиарелли поделился мнением об итогах сезона, в котором его команда не вышла в плей-офф.

"Если в двух словах, то ничего особенного мы не планируем. Мы не считаем, что минувший сезон был необычным. Команда добилась серьезного успеха годом ранее по целому ряду показателей, а в этом чемпионате мы сделали шаг назад. Но мы не хотим вместе с водой выплёскивать ребёнка. У нас есть проблемы с составом, которые нам надо решать. Многие говорят, что нам нужен защитник на розыгрыш большинства. Справедливое замечание. Мы это понимаем. Но это не значит, что такие игроки есть на рынке.

Мы строим команду вокруг Коннора и намерены продолжать работать в этом направлении. От него очень многого ждут. И он оправдает ожидания. Но ему нужны хорошие партнеры, команде нужна группа лидеров, хорошие вратари. Посмотрите на состав команд, в которых играл Гретцки, вспомните состав команд Лемье, Кросби. Это были сильные команды. Нам нужно стремиться к этому", — цитирует Чиарелли официальный сайт НХЛ.

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