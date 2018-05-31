Галиев: надеюсь, скоро поздравлю российских игроков с победой «Вашингтона»

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев поделился мнением о ходе финальной серии Кубка Стэнли между «Вашингтон Кэпиталз» и «Вегас Голден Найтс» (1-1).



«Ещё осенью я кому-то сказал в шутку, что "Вегас" выиграет Кубок Стэнли. Когда состав увидел. Почему так? Во-первых, они выбрали хороших ребят на драфте расширения. У них четыре звена, хороший тренерский штаб, есть опытные игроки, есть вратарь Марк-Андре Флери, который стоит на голове и все ловит. И там безумная атмосфера, насколько знаю. Говорили, когда туда приезжаешь, просто ноги трясутся.



За счёт чего Кузнецов стал звездой? У него отличное катание. Он коньки ото льда не отрывает, а бежит быстрее всех. Опять же, у него фантастические руки, видение, мышление. Может такое произвести, что не поверишь. Ему все равно, что о нем подумают, он сделает, что хочет. Мы близкие друзья, наши жены дружат. Постоянно созваниваемся. Историю о нем…. Да он каждый день может такое сказать, что слезы от смеха. Он мне звонил после финала Кубка Гагарина, когда мы обыграли ЦСКА. Потом Дима Орлов и Александр Овечкин писали сообщения. Надеюсь, скоро я поздравляю Женю и остальных ребят "Вашингтона" с победой в Кубке Стэнли», — цитирует игрока "Р-Спорт".

«Новостей по Кузнецову нет». «Вашингтон» остался без лучшего бомбардира? На этот случай у «столичных» есть секретное оружие.