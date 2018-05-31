Китайский журналист: в нашей стране Александр Овечкин — величайшая суперзвезда

Китайский журналист Вей Ву рассказал об отношении в Китае к нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину.



«У нас в стране он является величайшей суперзвездой. Очень умный, мощный, техничный игрок и добрый человек. Его успех в этом сезоне и вся его история вдохновили очень многих китайцев. Любовь к нему началась ещё лет 10 назад, и за это время родители стали охотнее отдавать детей в хоккей. Я это вижу в Пекине своими глазами, потому что ребята в возрасте шести-восьми лет поголовно носят свитера с восьмёркой на спине и фамилией Овечкин. Считаю, в этом году Ови заслужил Кубок Стэнли. Лига и весь спорт в целом обязаны ему кубком», — приводит слова журналиста официальный сайт НХЛ.

Овечкин впервые забил в финале! «Вашингтон» победил и потерял Кузнецова Первая победа в финале Кубка Стэнли стоила «Вашингтону» очень дорого.

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