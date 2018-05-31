Льюис — о руководстве сборной Беларуси: не хочу видеть, как кого-то увольняют

Экс-главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис рассказал об отношениях с руководителями белорусской федерации хоккея.



"У меня сложились очень хорошие отношения с Рачковским. Мы долго работали вместе и отлично взаимодействовали. С людьми, в том числе тренерами, при прежнем руководстве хорошо обращались. Не скрою, с Шапиро такого взаимодействия уже не было. У него все-таки несколько иной стиль управления.



Как отреагирую на возможное увольнение Шапиро? Мне не хочется видеть, как кого-то увольняют. Это неприятно", — цитирует Льюиса "Прессбол".