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Знарок и Витолиньш официально покинули СКА и сборную России

ЧМ-2018
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Фото: РИА Новости
Знарок и Витолиньш официально покинули СКА и сборную России
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Олег Знарок и Харийс Витолиньш официально покинули сборную России и петербургский хоккейный клуб СКА, информируют официальные "твиттеры" обеих организаций. У специалистов завершился срок контрактов. Также "армейскую" команду покинул Владимир Федосов.

Напомним, Знарок и Витолиньш на протяжении четырёх лет работали со сборной России, выиграли золото Олимпийских игр, четыре раза завоевывали медали чемпионатов мира — золото, серебро и две бронзы. В СКА тренерский штаб Олега Знарка выиграл Кубок Гагарина, стал чемпионом России и обладателем Кубка континента.

Напомним, национальную сборную теперь возглавляет Илья Воробьёв с приставкой и.о.

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